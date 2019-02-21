Özersay: Kısır bir müzakere içerisine çekilmeye çalışılıyoruz!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kıbrıs sorunu hakkında bir açıklama yaptı. Özeray Kıbrıs sorunun Kuzey Kıbrıs’ın kısır bir müzakerenin içerisine çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Özersay’ın açıklaması şöyle: Ortak bir vizyona sahip olup olmadığımızı netleştirmezden önce yetkiler ve benzeri konulara dair özlü tartışmaya girilirse kendimizi yeniden sonu gelmez bir müzakere sürecinin içerisinde bulacağız. Ayın 26’sında yapılacak olan toplantıda yetkiler konusunda Rum tarafının görüşüne almaya çalışırken farkında olmadan müzakere sürecini başlatmış oluruz, Kıbrıs Türk tarafının buna mutlaka dikkat etmesi gerekir. Neyi müzakere edeceğimiz konusunda ortak bir vizyona sahip olmadığımız sürece Rum liderin bulandırdığı sulara atlayıp yüzmeye çalışmamak lazım.