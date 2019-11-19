Özersay: KKTC bayrağını yakanların kimlikleri tespit edildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Polis Gene Müdürlüğü’nün KKTC bayrağını yakan kişilerin kimliklerini tespit ettiğini ve sınır kapılarından geçmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan Polis Teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine.

19/11/2019 21:38