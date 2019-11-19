Özersay: KKTC bayrağını yakanların kimlikleri tespit edildi
19/11/2019
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Polis Gene Müdürlüğü’nün KKTC bayrağını yakan kişilerin kimliklerini tespit ettiğini ve sınır kapılarından geçmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.
Özersay’ın açıklaması şöyle:
Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan Polis Teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine.