Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay KKTC’nin kuruluşunun 35. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özersay, “Kıbrıs Türk Halkının kendi kendini yönetme ve kendi geleceğini tayin etme hakkının en önemli simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. Yıldönümü kutlu olsun. Bu topraklarda onurumuzla bir Halk olarak yaşayabilme ve kimliğimizi var etme mücadelemiz devletimizin kuruluşundan da önceye dayanmaktadır ve geçen süre zarfında bu uğurda çok bedeller ödenmiştir.

KKTC bugün ekonomik ve sosyal kalkınma açısından arzu ettiğimiz düzeye henüz ulaşamamış olsa da bu durum bizi mücadelemizden vazgeçirmeyecek, bilakis birlikte hareket ederek çok daha fazla çalışmamız için bizi motive edecektir. Kıbrıs Türk Halkı uluslararası toplumun bugün devam eden haksız yaklaşımları nedeniyle dünyadan bir anlamda izole edilmeye çalışılıyor olsa da, adım adım dünyanın parçası olma yolunda kararlılıkla ilerleyecektir. KKTC tüm kurumlarıyla birlikte uluslararası toplumun farklı aktörleriyle uluslararası terörizme, kara para aklanmasına ve insan ticaretine karşı mücadele gibi konularda en üst düzeyde işbirliği yapmaya açık çağdaş değerleri paylaşan bir duruş sergilemektedir ve bundan sonra da bu yönde hareket edecektir.

Kıbrıs Türk Halkının kendi kurumlarını iyi yönetmesi, kendi devletine sahip çıkması gerek Kıbrıs adasının gerekse Doğu Akdeniz bölgesinin güvenliği, istikrarı ve huzuru açısından hayati önem taşımaktadır. Demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak KKTC’ni bugün bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere taşımak hepimizin görevidir.

Bu vesileyle bugün bu adada bir Halk olarak var olma mücadelemizde başarıya ulaşmamızda emeği geçen ve artık aramızda bulunmayan herkesi ve özellikle Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Halkımızın Cumhuriyet Bayramını yürekten tebrik ediyorum” dedi.