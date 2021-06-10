Özersay: KKTC’yi parti devletine çevirdiler…

Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, bu konuyu geçen hafta gündeme getirdiklerini ve “maalesef haklı çıktıklarını” dile getirdi. HP Genel Başkanı Özersay, “Bakanlar Kurulu kararı ile 3 milyon TL karşılığı hellim satın aldılar ve bir bölümünü UBP parti örgüt başkanları aracılığıyla dağıttılar” diyerek konuya açıklık getirerek, “KKTC’yi parti devletine çevirdiler, gerçekten yazık. Bu devlet kimsenin babasının malı değildir, hiç bir partinin malı da değildir” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Geçen hafta gündeme getirdik, maalesef haklı çıktık. Bakanlar Kurulu kararı ile 3 milyon TL karşılığı hellim satın aldılar ve bir bölümünü UBP parti örgüt başkanları aracılığıyla dağıttılar. Meclis’te bu hafta yine sorduk, hükümet yine Sus pus!

Hukuk devleti olması gereken KKTC’yi parti devletine çevirdiler, gerçekten yazık. Bu devlet kimsenin babasının malı değildir, hiç bir partinin malı da değildir.

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10/06/2021 18:51