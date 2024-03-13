Özersay: Komisyon'un Yasa'nın gereğini yapacağına inanıyoruz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay bu sabah Kamu Hizmeti Komisyonuna başvuruda bulunduklarını ve "Kamu Görevlileri Yasası’na göre polisin hakkında soruşturma başlattığı mukayyit, müdür ve benzeri üst düzey kamu görevlilerinin derhal kamu görevinden uzaklaştırılmalarını talep ettiklerini" açıkladı.

Özersay'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: KAMU HİZMETİ KOMİSYONU'NA başvurduk. Kamu Görevlileri Yasası’na göre Polisin hakkında soruşturma başlattığı müdür, mukayyit gibi üst düzey kamu görevlilerinin KAMU GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMALARI için yasanın gereğinin yapılmasını talep ettik. Bu konunun peşini bırakmayacağız, Komisyon'un Yasa'nın gereğini yapacağına inanıyoruz.