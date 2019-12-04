Özersay: Konuyu yakından takip ediyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından Güney Kıbrıs'ta American Academy Nicosia'da ilk gelen bilgiye göre bomba ihbarı yapıldığını belirterek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve öğrencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi. Özersay, American Academy Nicosia'da okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilerin sorunsuz bir şekilde kuzeye geçtiğini söyledi.

Özersay, açıklamasının tamanında şu ifadeleri kullandı:"Bugün sabah saatlerinde güney Kıbrıs'ta American Academy Nicosia'da ilk gelen bilgiye göre bomba ihbarı yapıldığı için öğrenciler sınıflardan çıkarılmış ve okul boşaltılmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve öğrencilerin durumunun iyi olduğunu az önce teyid ettik. Orada öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerimizin, okul içerisinde kalan kimlik ve pasaportları nedeniyle ülkemize girişte sıkıntı yaşamamaları için Polis Genel Müdürlüğümüz ile gerekli tedbiri aldık ve az önce itibariyle otobüsle topluca gelen öğrencilerimiz, muhaceret işlemlerinde gerekli kolaylık sağlanarak ülkemize geçmiştir. Konuyu BM ile de istişare halinde yakından takip ediyoruz. Endişe edecek bir durum yoktur, kamuoyunun bilgisine"

04/12/2019 15:48