Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Teknecik Elektrik Santrali’nin devre dışı kalmasına ve KKTC’ye elektriğin AKSA ve Güney Kıbrıs üzerinden verilmesine tepki gösterdi.

“Hükümette olduğumuz üç yıl boyunca elektrik konusunda halka bunu hiç yaşatmadık” ifadelerini kullanan Özersay, “Kötü yönetim kader değil bir tercihtir” dedi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Teknecik santrali devre dışı, şu an kullandığımız elektriğin tamamı AKSA ve Güney Kıbrıs’tan deniliyor. Yakıt depolarındaki yakıt azalmış, dipteki çöküntü cihazlarda arızaya neden olmuş, şu anda onunla uğraşıyorlar. Yeni yakıt Perşembe gününe gelecekmiş!

Bu yakıtın zamanında gelmesini ayarlayacak olan, ihtiyaç miktarına ve eldeki yakıt miktarına bakarak hesaplaması, planlaması gereken kim? Kötü yönetim böyle bir şey işte ve bedelini hep birlikte ödüyoruz, sandıkta bize bunları yaşatan yöneticilere oy verenler de, vermeyenler de, sandığa gidenler de, gitmeyenler de…

Hükümette olduğumuz üç yıl boyunca elektrik konusunda halka bunu hiç yaşatmadık, ne böyle elektrik kesintileri, ne yakıt eksikliği, ne benzin kuyrukları ne de tüp gaz kuyrukları.

“Kim gelse bir şey değişmez” diyerek sandığa gitmeyenlerin ve “biz yıllardır hep bu partiye oy veririk, bir evelden bu partiliyik” diyerek hiç sorgulamadan oy verenlerin bu yaşadıklarımıza bakarak bir daha düşünmesi gerekir.

Kötü yönetim bir kader değildir, kimi zaman bilinçli kimi zamansa bilinçsiz bir tercihtir.

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27/03/2022 18:24