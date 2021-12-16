Özersay: Kötü Yönetimin Yükü Esnafa Yıkılmamalı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomi konusunda ilgili tüm paydaşlarla hareket edeceklerini belirtti



ÖZERSAY: EKONOMİYİ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek hükümette gerekse de muhalefette esnafla sürekli temas içinde olduklarını, ekonomi konusunda ilgili tüm paydaşlarla hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Halkın Partisi milletvekili ve milletvekili adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Kuşkusuz dünya genelinden kaynaklı bir ekonomik kriz yaşıyoruz ama şu andaki durumun asıl sebebi beceriksiz ve kötü yönetimden kaynaklı” dedi.

Özersay, “Biz buraya sadece seçim döneminde gelmedik, gelmiyoruz. Defalarca esnaf ve zanaatkarların sorunlarını dinlemek için, muhalefette olmamıza rağmen nasıl yardımcı olabileceğimizi sormak için daha önce de defalarca geldik ve istişare halinde bulunduk” dedi.



“KÖTÜ YÖNETİMİN YÜKÜ ESNAFA YIKILMAMALI”

Ekonominin en önemli paydaşlarından biri olarak esnaf ve zanaatkarların fikir ve görüşlerini almayı önemsediklerini belirten Özersay, “Kuşkusuz bugün ekonomik bir yıkımla karşı karşıyayız. Bir kısmı dünyadan kaynaklanıyor ama diğer kısmı kötü yönetim ve yönetim beceriksizliğinden kaynaklı. Bu kötü yönetimin yükünü esnafın üzerine yıkmaya kesinlikle karşıyız. Ekonomik anlamda sıkıntıların aşılabilmesi için alınabilecek tedbirlerin olduğunu düşünüyoruz. Bunu da sürekli olarak dile getiriyoruz” dedi.



“BİZ BİLİRİZ, BİZ YAPARIZ ANLAYIŞINDA DEĞİLİZ”

“Seçimin ertesinde göreve gelirsek biz bunu biliyoruz, bunu yaparız anlayışında değiliz” diyen Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay, “Oturup paydaşlarla, ekonomiyi ayakta tutanlarla görüşerek birlikte yönetme niyetimiz vardır. Geçmişte toplum olarak çok daha zor dönemlerden geçtik. Ekonomik imkansızlıkların iliklerimize kadar hissettiğimiz dönemlerden geçtik. Bu anlamda umutsuzluğumuz yoktur. Bu anlamda doğru kararlarla, memleket gailesiyle karar alan istikrarlı siyasi iktidarlara ihtiyaç var” diyerek sözlerini bitirdi.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2021 16:26