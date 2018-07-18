Özersay, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Chatham House’da konuşma yaptı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra’daki temaslarını sürdürüyor.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Londra’da Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Chatham House’da az önce bir konuşma yaptım. Kıbrıs Türk tarafının geleceğe dönük olarak uluslararası toplumdan beklentilerini ve duruşunu her platformda bütün enerjimizle anlatmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.