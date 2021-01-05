Özersay: Küçük ortaklar büyük ortağa güvenmiyor

Halkın Partisi (HP) Milletvekili, Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, sayısal fazlalığı elinde tutan UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin kendi sunduğu aday olan Resmiye Canaltay’ı seçmeyi başaramadığına dikkat çekerek, “Kendi adayını seçemeyenler, ciddi sağlık ve ekonomik sorunların bulunduğu ülkeyi nasıl yönetecek?” diye sordu.

Hükümetin küçük ortakları DP ve YDP’nin meclis başkanlığı seçiminde, olası olumsuz bir durumda faturanın kendilerine çıkarılmasını önlemek, UBP içindeki kırılmaları göstermek için geri çekildiğinin görüldüğünü belirten Özersay, bunun da küçük ortakların, hükümetin büyük ortağına güvenmediklerinin bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Kudret Özersay, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hükümet yarı buçuk ve eğreti”

Hükümetin adayı olan UBP milletvekili Resmiye Canaltay’ın meclis başkanlığı seçiminde salt çoğunluğu sağlayamaması hakkında konuşan Özersay, “Ülkenin sağlık ve ekonomi konularında sorunları varken, kendi adayını seçemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecek? Hükümet yarı buçuk ve eğretidir. Bir arkadaşımızın dediği gibi toplamadır” dedi.

“Hükümet üyeleri birbirine güvenmiyor”

Hükümet ortaklarının arasında güvensizlik olduğunu anlatan Özersay, bazı UBP’lilerin yanı sıra DP ve YDP milletvekillerinin de hükümetin adayı Resmiye Canaltay’ın adayına oy vermediğini, bunun da birbirilerine güvenmediklerini gösterdiğini söyledi.

Hükümetin küçük ortaklarının meclis başkanlığı seçiminde kendilerini geri çekerek, olası olumsuz bir durumda faturanın kendilerine çıkarılmasını önlemek, sorumlu gösterilmemek, UBP içindeki kırılmaları göstermek için geri çekildiğinin görüldüğünü belirten Özersay, bunun da hükümetin büyük ortağına güvenmediklerinin bir kanıtı olduğunu kaydetti.

“Halkın Partisi güvenilirdi”

Halkın Partisi’nin yer aldığı iki koalisyon döneminde de partiler arasında dengeyi kurduğunu ve güvenilir olduğunu ifade eden Özersay, Halkın Partisi’nin 2’li ve 4’lü koalisyonda güvenilir bir parti olduğunu hiçbir zaman krize oynamadığını söyledi.

Özersay, “Salgın ve ekonomik kriz nedeniyle ülkenin kötü dönemdeyken, UBP’nin partizanca istihdamlarını ve imar planındaki anlaşmazlığı gerekçe göstererek hükümetten çekilmedik. Şimdi muhalefetteyiz ama meclisin açılmaması için girişim yapmadık. Muhalefette de kalıp yapıcı eleştirilerle yardımcı olacağız” dedi.

“Teamüllere uyduk”

Tüzükte yer almamasına rağmen, teamüller gereği meclis başkanlığına aday çıkarmadıklarına işaret eden Özersay, “Meclis Başkan Yardımcılığı’nın ana muhalefetten olacağı diye tüzükte yazar ancak ‘başkan hükümetten olacak’ diye bir şey yok” diye konuştu.

“İşleyiş ve düzen bozulursa gariplikler olur”

UBP’de yaşanan kurultay süreci, başkanlık seçimi ve bakanların belirlenmesiyle ilgili değerlendirme yapan Özersay, “Bir yerde iç işleyiş, düzen ve doğasını bozarsan ortaya gariplikler çıkar” ifadelerini kullandı.

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05/01/2021 18:47