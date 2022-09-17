Küresel ekonomik krizi bahane etmekten vazgeçin

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 59. Olağan Genel Kurulu, KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapıldı, Oda Meclisi Üyeleri belirlendi.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu ve bazı milletvekilleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan Genel Kurul’da, Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan vekilliğine Yağmur Özyalçın ve Divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması ve misafir konuşmacıların Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, yetkililere küresel ekonomik krizi bahane etmekten vazgeçmeye ve dünyada olduğu gibi tedbirler almaya çağırdı.

Ülkede enflasyonla mücadeleye yönelik bir vizyon göremediğini ifade eden Özersay, hükümete enerji politikaları konusunda da eleştiriler yöneltti.

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17/09/2022 15:23