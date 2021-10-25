Özersay: Kurultay süreciyle ülkeye 15 gün daha kaybettirmek nedir?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özersay şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yaptığı ziyareti tamamlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’ye dönüşü öncesinde açıklama yaptı bugün! 5 gün önce “hükümeti kurma görevini kimseye vermeyi düşünmüyorum” derken 5 gün sonra bugün “UBP Kurultay’ını kazanana hükümeti kurma görevi vereceğim” dedi…Memleket kurultay nedeniyle fazlasıyla zaman kaybetmemiş gibi, herkesin midesini bulandıran bu kurultay süreciyle ülkeye 15 gün daha kaybettirmek nedir? Bu saatten sonra seçim tarihini belirlemek dışındaki her adım bu ülkeye yarardan çok zarar verir… Not: sayın Tatar şimdi de Gaziantep’e gidiyormuş"

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25/10/2021 14:10