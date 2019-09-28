Özersay, Lacroix ile görüştü

Başbakan Yardımıcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında BM’nin Barış Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü.

Görüşme, BM Genel Merkezi’nde yer aldı.

Özersay, görüşme sonrası “Sayın Lacroix ile Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile bağlantılı konuları detaylı şekilde ele aldık ve görüş alış verişinde bulunduk.” dedi.

28/09/2019 08:44