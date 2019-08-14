Özersay Limasol’da bulunan cesetle ilgili bilgi talep etti

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Limasol’da bulunan ve Kıbrıs Türk olduğu iddia edilen erkek ceseti ile ilgili BM’den bilgi istedi.

BRT muhabirine açıklama yapan Özersay şu ifadeleri kullandı

“Konunun ortaya çıkması ertesinde Bakanlığın hemen Birleşmiş Milletler yetkilileri ile temasa geçerek bilgi talep ettiğini şu anda Güney’de soruşturmanın devam ettiğini ve BM yetkililerinden gelecek bilgiyi kamuoyu ile paylaşacak”

(BRT)