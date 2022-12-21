Özersay: Maalesef çok ayıp etmişler

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Yanlışı düzeltmek yerine yanlışı dile getirenin sesini kısmayı tercih ettiler” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Özersay, “Bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı ülke yöneticilerinin şehitlerin defnedilmesi ve son derece insani diğer ihtiyaçları ve hamasetten bıktıklarını dile getiren sitem dolu konuşması ertesinde apar topar Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin toplandığı ve bundan böyle törenlerde sadece Cumhurbaşkanının konuşma yapmasına, Şehit ailelerini temsilen dernek başkanının konuşma yapmamasına karar verildiği bilgisi geldi” ifadelerine yer verdi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

“Yanlışı düzeltmek yerine yanlışı söyleyenin sesini kısmayı tercih ettiler

Bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı ülke yöneticilerinin şehitlerin defnedilmesi ve son derece insani diğer ihtiyaçları ve hamasetten bıktıklarını dile getiren sitem dolu konuşması ertesinde apar topar Milli Günleri Kutlama Komitesi’nin toplandığı ve bundan böyle törenlerde SADECE CUMHURBAŞKANININ KONUŞMA YAPMASINA, Şehit ailelerini temsilen dernek başkanının konuşma yapmamasına karar verildiği bilgisi geldi.

Ortada şehitlere yapılan bir ayıp ve ilgisizlik varsa, ülkeyi yönettiğini iddia edenler bu sorunları çözmek için adım atmak yerine bu sorunları dile getirenin sesini kısmayı tercih etmişlerdir ve maalesef çok ayıp etmişlerdir.

Keşke devlet ciddiyeti ile hareket edilmeyip aylarca defin işlemi veya diğer konularda gecikme yaşandığı için bu ailelerin nasıl bir Üzüntü yaşadıkları konusunda birazcık evet birazcık olsun EMPATİ yapabiliyor olsaydınız. Dernek Başkanı’nın haykırışının altı doludur, sizler şehit aileleri ile sadece belirli günlerde fotoğraf çektirip beylik açıklamalar yapmak için bir araya gelmek yerine samimiyetle ilgilenirseniz ne demek istediğimi ve sayın Dernek Başkanının isyanını anlayabilirsiniz. Bu yaraya merhem olacak adımları gecikmeyle dahi olsa atmaya başlamak yerine, burada bir yara var diyene sen sus konuşma diyerek, perdeyi çektiniz ve o yaranın görülmesini önlemeye çalıştınız. Gerçekten çok yazık.

Konuşmanın seçim döneminde olduğunu söyleyerek üslubunu elbet eleştirebilirsiniz ancak unutmayınız ki 21 Aralık Şehitler haftasıdır, bu kadar zamandır muhatap bulamadığını ve sorunları çözemediğini gören ve kendisi de bir şehit çocuğu olan bir sivil toplum örgütü başkanı tam da böyle bir günde konuşmayacaktı ve ne zaman konuşacaktı Allah aşkına! Ayıptır, yeterince ilgilenmediniz, yanlış yaptınız bunu kabul edin ve insanların sesini kısarak bunu örtmeye çalışmayın.”

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 19:17