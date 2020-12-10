Özersay mal varlığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı görevini bugün Tahsin Ertuğruloğlu’na devreden Kudret Özersay, mal varlığını ve borçlarını açıkladı.

UBP-HP koalisyonunda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan HP Milletvekili Özersay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün itibariyle görevimi iade ettiğim için aşağıda mal beyanımı güncellenmiş olarak paylaşıyorum. Alnım açık bu yolu yürümeye devam ediyorum.” dedi.

5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olduğunda mal beyanı yaptığını ve mal varlığını, borcunu ve her ikisinin de kaynağını kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaştığını hatırlatan Özersay, “Hesap verebilir bir siyaset anlayışıyla sonraki yıllarda seçim öncesinde mal beyanı, seçim ertesinde seçim harcaması beyanı ve aldığımız görevler ertesinde de mal beyanı yapmaya devam ettik.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık üç yıl önce bakanlık görevini alırken kendisinin ve eşinin mal varlığını ve borçlarını mal beyanı ile açıkladığını da kaydeden Özersay, bakan olarak görev yaptığı üç yıl boyunca mal varlığında olan değişikliğin, eşinin ve kendisinin önceki araçlarını satıp, bankadan aldıkları iki ayrı taşıt kredisiyle araçlarını yenilemeleri olduğunu belirtti.

Özersay, mal varlığı ve borç detaylarını şöyle açıkladı:

“Malvarlığı:

1- Girne Balabayıs’ta bir ev (daha önce Kermiya bölgesinde bulunan apartman dairesini satarak ve bankadan 10 yıllığına borç alarak 2016 yılında satın almıştık. (Devam eden borç bilgileri aşağıdadır)

2- Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde apartman dairesi (eşimin adına kayıtlı, 8 yıl önce satın almıştık)

3- Lefkoşa Kermiya bölgesinde bir arsa (Şehit çocuğu arsası-adıma kayıtlı)

4- Mağusa aşağı Maraş’ta bir tarla (bir dönüm, iki evlek-puan karşılığı-adıma kayıtlı)

5- Lefkoşa Yenişehir bölgesinde annem Sadiye Özersay’a ait evde kardeşlerimle birlikte hisse (2/7 hisse)

6- Şahsıma ait Volkswagen Tiguan marka araç (taşıt kredisiyle iki yıllığına borçlanarak aldım, borç bilgileri aşağıdadır)

7- Eşime ait Volkswagen T-roc marka araç (taşıt kredisiyle üç yıllığına borçlanılarak alındı, borç bilgileri aşağıdadır)

8- Gelirim, şu anda 2018 Ocak ayından bu yana milletvekili olarak aldığım maaştır. Milletvekili olmadan önce 16 yıl boyunca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışmaktaydım ve maaş gelirim vardı. (1996-2003 arası da Ankara Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalıştım)

9- Eşimin geliri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda dramaturg olarak aldığı maaşıdır (Son 15 yıldır Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda çalışmaktadır)

10- Vadesiz mevduat hesabımda (şahsıma ait ) yaklaşık 24 bin TL bulunmaktadır.

Borçlar:

11- Konut Kredisi: kalan miktar: 120 bin TL, kalan süre: 5 yıl.

12- Taşıt Kredisi: 58 bin TL, kalan süre 2 yıl.

13- Taşıt Kredisi: (eşime ait borç) 110 bin TL, kalan süre: 2,5 yıl.

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10/12/2020 17:04