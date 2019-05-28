Özersay: Mali açıdan güven veren bir tablo görmedik

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Türkiye’ye mali açıdan güven verilemediğini söyledi ve kaynak akışının bu yüzden sağlanamadığını ifade etti. Özersay “ Bizlerde hükümet ortağı olarak mali açıdan hiçbir zaman önümüzde güven veren bir tablo görmedik” dedi ve trenin raydan çıktığını söyledi.

Vatandaşlık yasası Ekim’den beri bekliyor

Diyalog Tv’de dün gece ‘ Halk Meclisi Özel’ programına katılan ve Diyalog Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile Haber Müdürü Aytuğ Türkan’ın sorularını yanıtlayan HP’nin 3 kabine üyesi önemli konulara açıklık getirdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kamuoyunda çok tartışılan Vatandaşlık Yasası’nın hazır olduğunu , ancak Ekim ayından beri 4’lü koalisyon ortaklarından yanıt alınamadığını söyledi.

Yollar için 58 milyon

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yollar için kaynak yaratılmaması nedeniyle bir ara istifa etme noktasına geldiğini söyledi. Atakan Ciklos Yolu’nun tamamlanması konusunda çalışmaların başladığını ilk etapta acil işler için 58 milyon lira harcanacağını belirtti.