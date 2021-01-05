Özersay: Maraş için iyi hazırlık yapılmadı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili, Dışişleri eski Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığının Kıbrıs görüşmeleri için yaratıcı ve uzlaşmaya hazır bir strateji vizyonu belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özersay, politika değişikliği olabileceğini ama bunun için iyi hazırlanmak gerektiğini belirterek, şuana kadar yapılmak istenenlerle ilgili bir hazırlık ve derinlemesine bir çalışma göremediğini kaydetti.

Kapalı Maraş açılımında sürecin doğru hazırlanmadığını, Maraş’ın seçime malzeme yapıldı belirten Özersay, “İyi bir hazırlık yapılmalı. Kapalı Maraş, Kıbrıs Türk Yönetimi altında insan hakları çiğnenmeden açılmalı. Yanlış adımlar bize zarar verebilir” dedi.

Kudret Özersay, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Müdahale söylemleri zarar veriyor”

Türkiye’den müdahale söylemlerinin seçimlerde ve parti içi seçimlerde propaganda olarak kullanılmasına da değinen Özersay, “Gerçekten her yere dokunuş var mı yok mu bilinmiyor. Birileri varmış gibi gösterip çıkar elde etmek isteyebilir. Bu davranışlar iki devlet arasındaki ilişkilere zarar veriyor” dedi.

Bu ilişki biçiminin ulusal davaya da zarar verdiğini belirten Özersay, örneğin bu durumun Kıbrıs Türklerini, Rum muhatapları karşısında devreden çıkarabileceğini, Rum yönetimin zaten Kıbrıslı Türkleri devreden çıkarıp Türkiye’yi muhatap alma gibi bir hedefi olduğunu kaydetti.

“Aldığım oy oranından dolayı kimseye kızgın ve kırgın değilim”

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Türkiye’nin bazı girişimler yapması, katkılar, açılışlar, açılımlar olması ve bunların Ersin Tatar lehine yorumlanması hakkında da değerlendirme yapan Özersay, seçimlerde umut ve korku üzerinden propaganda yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Türkünün, Türkiye ve Atatürk sevgisini kimsenin sorgulayamayacağını ve Türkiye düşmanlığı yapılamayacağını belirten Özersay. Mustafa Akıncı’nın propagandasında ‘Türkiye bizi yutacak’ diye korku üzerinden çalışma yapıldığını, Ersin Tatar’ın ise Türkiye ile ilişkilerini öne çıkardığını, seçilmezse Kıbrıslı Türkler için durumun kötü olacağı algısı yaratmaya çalıştığını ifade etti.

Özersay, “İki kez hükümet kurulup bozulmasından dolayı çok sayıda insan bize kırıldı. Aldığım oy oranından dolayı kimseye kızgın ve kırgın değilim. Muhalefette kalarak da ülkeye katkıda bulunabiliriz” dedi.

“Komitelerdeki çoğunluk sadece bütçe için”

Azınlık hükümetinde uyum, güven ve aklıselim konularında zafiyet yaşandığını anlatan Özersay, “Mecliste komitelerin oluşturulmasını örnek verebilirim. Hükümete, sadece bütçenin geçirilmesiyle ilgili komitede çoğunluğun verilmesini önerdik, ‘başka olmaz’ dedik, diğer komitelerde 3 UBP’den 2 CTP’den ve 1 Halkın Partisi’nden olacak şekilde üyelerin belirlenmesini istedik. Korktuğumuz başımıza geldi, hükümet, bütçe dışında farklı bir komite oluşumunda komitenin çoğunluğunu ele almak istedi” diye konuştu.

“Yaratıcı ve uzlaşmaya hazır bir strateji vizyonu belirlenmeli”

Kıbrıs sorunuyla ilgili cumhurbaşkanlığında “federasyon tezinden vazgeçildiğinin” ve “yeni bir politika benimsendiğinin” söylendiğine dikkat çeken Kudret Özersay, politika değişikliği olabileceğini ama Kıbrıs görüşmelerinde yaratıcı ve uzlaşmaya hazır bir strateji vizyonu belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şu ana kadar yapılmak istenenlerle ilgili bir hazırlık ve derinlemesine bir çalışma göremediğini belirten Özersay, “Biz kademeli bir çözüm vizyonu belirlemiş, kimsenin karşı çıkamayacağı adımlarla iki devletin kabulü veya federasyonu oluşturan devlet üzerinden hareket etmek istedik” dedi.

“Maraş için iyi hazırlık yapılmadı”

Maraş açılımıyla ilgili de konuşan Özersay, şunları söyledi:

“Kapalı Maraş’ın açılmasını destekliyorum ancak süreç doğru hazırlanmalı. Maraş açılımı seçime malzeme yapıldı. İyi bir hazırlık yapılmalı. Ben bu konuda iki kez New York’a gitmiştim. BM Güvenlik Konseyi’nin aleyhimize karar almasını engellemeyi hedefledim. Maraş, Kıbrıs Türk Yönetimi altında insan hakları çiğnenmeden açılmalı. Yanlış adımlar bize zarar verebilir…”

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05/01/2021 20:05