Özersay: Marifet günü kurtarmak değil

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, milletvekili adayı Kudret Özersay, son dönemlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili hükümeti eleştirerek, özellikle son bir yıl içerisinde elektrikle ilgili yaşanan sorunun; kötü yakıt kullanma nedeniyle cihazların hızlı bir şekilde bozulmasından kaynaklandığını belirtti.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, Genç TV’de katıldığı “Er Meydanı” isimli programda soruları yanıtladı.

Özersay, son dönemlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili; “Geleceğe yürüyoruz ama karanlığın içinden karanlığa doğru yürüyoruz gibi bir durum yarattı bize bu hükümet…” dedi.

Son bir yıl içerisinde, akaryakıt kuyrukları ve tüp gaz kuyrukları yaşandığını ifade eden Özersay, bugün elektrikle ilgili de sıkıntılar yaşanmasının sadece bugünün sorunu olmadığına dikkat çekti.

Özersay, özellikle son bir yıl içerisinde elektrikle ilgili yaşanan sorunun kötü yakıt kullanma nedeniyle cihazların hızlı bir şekilde bozulmasından kaynaklandığını işaret etti.

“Üç yıla yakın hükümette kaldıkları dönemde, kükürt oranı ve diğer standartlara bakıldığında, temiz yakıt ve standartlara uygun yakıt sağladıkları için böyle bir elektrik kesintisi yaşanmadığını” ifade eden Özersay, kötü yönetimin kurumu çok ciddi problemli bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Bir diğer sorunun da Kıb-Tek’te cihazların bakımlarının yapılmamasından kaynaklandığını anlatan Özersay, cihazların bozulmaya başladığını ve iki tanesinin devre dışı kaldığını belirtti.

Tüp gazla, akaryakıtla ve elektrikle ilgili ülkede yaşanan sıkıntıların yönetim zafiyetinin en somut göstergesi olduğunu savunan Özersay, “kötü yönetim ve yönetim beceriksizliğinden” dolayı bu sorunların yaşandığını söyledi.

HP’nin hükümette olduğu dönemde, doğal gazla elektrik üretimi için yatırım yapılmasıyla ilgili gerekli desteği hükümet ortaklarından görmediklerini belirten Özersay, “Doğru yakıt kullansa, bakımlar da yapılsaydı önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde doğal gazla elektrik üretildiği bir döneme, güneş enerjisinden çok daha fazla elektrik üretildiği bir döneme geçebilecektik” dedi.

“SEÇİMDEN SONRA HÜKÜMET ELEKTRİĞE ZAM YAPMAK ZORUNDA KALACAK”

Seçimden sonra kurulacak hükümetin elektriğe zam yapmak zorunda kalacağını belirten Özersay, bunun miktarının ne olduğu ve toplumun hangi kesimine yansıtılacağının önemli olduğunu söyledi.

Özersay, zaten fakirleşen vatandaşa bu zammı yansıtmayarak, spesifik bir düzenlemeyle zam yapılması gerektiğini ifade ederek, hükümetin üretime ilişkin girdi maliyeti esasen ve birinci sırada olan sektörlere elektrik teşvikini de verebilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özersay, bazı adımlarla, örneğin fonla elektrik zammının vatandaşa yansıtılmamasının mümkün olacağını ifade etti.

“MARİFET BUGÜNÜ KURTARMAK DEĞİL”

Kudret Özersay, HP’nin hükümette olduğu dönemde vatandaşa zammı yansıtmamak adına devletin bakanlıklarının kullandığı elektrik tarifelerini artırdıklarını, devlet maliyesinden karşılamaya çalıştıkları örneğini de verdi.

Özersay, “Marifet bugünü kurtarmak değil” diyerek, geleceğe ilişkin bir düzenleme yapılmasının önemine işaret etti, gelecek yıl kış aylarında aynı sorunların yaşanmaması için hem elektriğe yatırım yapılması hem bakım ve onarımların zamanında yapılması, hem de temiz yakıt kullanılmasının zorunluluk olduğuna değindi.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA NOKTASINDA ADIM ATACAĞIZ”

Özersay, hükümete geldikleri takdirde enerji verimliliğini artırma noktasında adım atacaklarını belirtti. Bugün vahşi bir elektrik tüketimi olduğuna dikkat çeken Özersay, çok az elektrikle ısınma ve soğuma sağlayan klimalara teşvik vermek gerektiğini de söyledi.

Yeşil bina ve ısıtma yalıtımı binalar konusuna da değinen Özersay, örneğin bu binaların tapu devir harçlarında indirime sağlanması gibi teşviklendirici girişimlerin olması gerektiğini ifade etti; birkaç yıllık süre için ise çevreyi kirleten fosil yakıta değil, doğal gazla üretim için yatırım yapılması için adım atılması gerektiğini yineledi.

“KESİNTİLERİN NEDENİ KÖTÜ YAKIT VE BAKIMIN YAPILMAMASI”

Özersay, “İnsanların geleceği karanlıktır” ifadelerini kullanarak, çözümüne odaklanmak gerektiğine işaret etti. Özersay, bilimsel anlamda elektrik kesintilerinin nedenlerinin kötü yakıt kullanma, cihazların bakımının yapılmaması gibi sebepler olduğunun da ortaya konulduğunu anlattı. Özersay, “Göz göre bu kurumu bu noktaya getirdiler” dedi.

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19/01/2022 15:58