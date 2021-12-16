Özersay: Marifet indirimi raftaki fiyata yansıtmak ve pahalılığı dizginlemektir

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ekonomiyle ilgili yaptıkları önerilerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti:

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomiyle ilgili yaptıkları önerilerin bir bütünlük içerisinde ele alınıp hayata geçirilmesi gerektiğin, aksi durumda piyasaların ucuzlamasının mümkün olmayacağına vurgu yaptı.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halkın Partisi’nin ekonomiye dair ortaya koyduğu görüşlerin ne kadar ayakları yere basan öneriler olduğunun herkes gibi hükümet tarafından da görüldüğünü belirtti.

Özersay’ın açıklamasının tamamı şöyle oldu:

“Halkın Partisi’nin ekonomiye dair ortaya koyduğu görüşlerin ayaklarının ne kadar yere basan öneriler olduğunu herkes gibi hükümet de görüyor ve kopyalamaya çalışıyor.

Ne var ki bizim görüşlerimiz tek bir unsuru içermiyor. Görüşlerimizin tamamı bir bütünlük içerisinde hayata geçirilirse gerekli etkiyi yaratabilir.

Endişemiz, Maraş fikrimizi de kopyalayıp yüzüne gözüne bulaştıranların ekonomik görüşlerimizi de kopyalayıp yüzüne gözüne bulaştırmasıdır.

Mesele sadece KDV ile ilgili değil, fon ve vergi hesaplama yöntemine de dokunmak gerekir. Üstelik adımların göstermelik değil daha geniş bir ürün yelpazesini kapsaması ve rafta fiyat denetimi yapılması gerekir. Bunlar yapılmazsa ucuzlama mümkün olmaz, pahalılık dizginlenemez.

Marifet bu indirimi raftaki fiyata yansıtmak ve pahalılığı dizginleyebilmektir. Bu da siyasi irade gerektirir. Seçim ertesinde hükümete geldiğimizde kapsamlı bir ekonomik kurtuluş paketiyle bunu başaracağız, kararlıyız.”

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16/12/2021 14:06