Özersay: Maronit Açılımı kapsamında düzenlenen ihale tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken Basına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Maronit açılımı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Karpaşa köyünde 15 civarında Maronit'e mallarının iadesi için adım atacaklarını söyledi.

Özersay, Maronit Açılımı kapsamında düzenlenen ihalenin, tamamlandığını müjdeledi.

GÜZELYURT HASTANESİ… GÜZELYURT İTFAİYESİ…

Sağlık Bakanı ile Ulaştırma Bakanı’nın bugünkü toplantıda Güzelyurt Hastanesi’nin durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunduğunu da ifade eden Özersay, Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili çalışmaların nasıl hızlandırılabileceği ve Güzelyurt İtfaiyesi’yle ilgili bir tartışma ve değerlendirme yapıldığını belirtti.

Özersay, “Umarız önümüzdeki günlerde bu iki konuda size somut bazı kararlar da açıklayabilecek konuma gelebileceğiz” dedi.

GEÇİTKALE HAVAALANI

Bakanlar Kurulu’nun devam eden toplantısında bazı yabancıların taşınmaz mal alımlarının onaylandığını da kaydeden Özersay, Geçitkale Havaalanı’nın “görerek uçuşlara” açılması konusunda da bir karar üretildiğini dile getirdi. Özersay bunun Sivil Havacılık Dairesinin izninin alınması kaydıyla hayata geçirilecek bir karar olduğunu da kaydetti.

Süt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmenin ise devam ettiğini dile getiren Özersay Bakanlar Kurulu toplantısının basın açıklaması sonrasında devam edeceğini, bazı başka kararlar alınması halinde bunun da basınla paylaşılacağını söyledi.

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 20.00 sıralarında toplandı ve sonrasında açıklama yapılmadı.