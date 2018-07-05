Özersay: Maronit açılımının hayata geçebilmesi için...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümette yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla olağan aylık görüşmesini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeye, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Demokrat Parti Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı.

Saat 10.20 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Görüşmeyle ilgili açıklamayı Kudret Özersay yaptı.

Özersay, toplantının, Maronit açılımı ile Aplıç ve Derinya kapıları konusu olmak üzere iki ana gündemden oluştuğunu belirtti.

Maronit açılımının daha önceden kamuoyunun bilgisine getirilen bir konu olduğunu anımsatan Özersay, Hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın bu açılımın kimin tarafından ve ne zaman yapılacağı üzerinde değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Maronit açılımının somut bir şekilde hayata geçebilmesi için tapu, altyapı ve benzeri konular ile ilgili olarak yapılması gereken şeyler olduğunu kaydeden Özersay, toplantıda bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Özersay, görüşmede Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunda ne durumda olunduğunu da ele aldıklarını belirtti.

Kudret Özersay, Kıbrıs müzakereleri bağlamında son günlerde yaşanan gelişmelerin ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın BM yetkilileri ile yapacağı görüşmenin ardından değerlendirileceğini kaydetti.