Özersay: Maskenizden sakın vazgeçmeyin…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkemizde artış gösteren Covid-19 vakalarına dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, halkı tedbirli olmaya davet ederek “kapanma artık bir seçenek değil” dedi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Anlaşılan ülkemizde günlük pozitif vaka sayıları açısından yeni bir rekor kırıldı bugün. Bu gelişme dünyada olup bitenlere paralel aslında. Avrupa’da aşılanma oranı en yüksek olan ülkelerde artan covid vakaları nedeniyle bir kez daha ilave tedbirler alınıyor.

Aşılı olmak hastalığın bulaşmasını, yayılmayı engellemiyor, hastalık döneminin daha hafif atlatılmasına yardımcı oluyor sadece.

Ama bunun da garantisi yok, aşıya, aşının etkinlik dönemine, kişinin diğer rahatsızlıklarına ve daha başka pek çok farklı nedene bağlı olarak yine de hayati tehlike gündeme gelebiliyor.

Dünyada da, bizde de “aşılıyım bir şey olmaz” düşüncesi çok yaygın artık. Dost, ahbaplarla karşılaşınca az biraz çekingen de olsa sarılmalar başladı, hatta öpüşmeler, eskiden olduğu gibi el sıkışmalar geri geldi. Yakın yüz teması içeren karşılıklı konuşmalar ve benzeri alışkanlıklarımıza geri döndük gibi (kendimi bunun dışında tutmuyorum).

Döviz karşısında TL ile birlikte alım gücümüz de erirken, dünyada lojistik (taşıma), hammadde ve benzeri alanlarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ekonomik kriz derinleşirken ülkeye gelişlerin ya da sokağa çıkışın durdurulması benzeri bir kapanma artık bir seçenek değil.

Bu nedenle siz siz olun, olabildiğince kendi tedbirinizi alın ve son birbuçuk yıldır kurtarıcımız olan maskenizden sakın vazgeçmeyin…

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15/11/2021 23:06