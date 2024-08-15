Özersay: Maymun çiçeği hastalığı konusunda derhal tedbir alınmalı





Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya genelinde Maymun Çiçeği adı verilen salgın hastalıkla ilgili acil durum ilan edildiğini anımsatarak “özellikle Afrika ülkelerinde hızla yayılan bu hastalık konusunda, ülkemize Afrika ülkelerinden binlerce öğrenci geldiğini dikkate alırsak acil tedbir alınması gerekmektedir. Özellikle Eylül ayından itibaren ülkemize bu ülkelerden gelecek olanlara ülkemizde üniversitelerin sorumluluk üstlenerek test yapması, tüm öğrencilerin de bu hastalıkla ilgili olarak bilgilendirilmesi gereklidir” dedi. Özersay açıklamasında “gerçi elektrik krizini yönetemeyen ve halkı elektriksiz bırakan bir gayrimeşru hükümetten küresel bir sağlık krizini, bir salgını yönetebileceğini düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Dün Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle dünya genelinde ACİL DURUM ilan etti! (Monkeypox-Mpox) Afrika kıtasında yer alan ülkelerde salgın şeklini alan ve kontrolden çıkmaya başladığı söylenen bu hastalık nedeniyle 500'e yakın kişinin öldüğü, hastalığın da bulaşıcı olduğu hızla yayıldığı uyarıları yapılıyor. Binlerce yabancı öğrenci Afrika kıtasındaki farklı ülkelerden üniversite eğitimleri için ülkemize geliyor. Yaz döneminde kendi ülkesinetatile gitmiş olan öğrenciler Eylül ayı gibi ülkemize giriş yapacak!



Afrikadan gelecek öğrencilere karşı bir önyargı geliştirmeden, üniversitelerin ve ülke ekonomisinin kayba uğramasına neden olmadan kamu sağlığı korumaya dönük tedbir alınması gereklidir.



Covid gibi farklı test yöntemleriyle virüse yakalananların tespit edilmesi mümkün görünüyor. Eylül'den itibaren ülkeye giriş yapacak olan özellikle Afrika kıtasından gelecek olan öğrencilere dönük test uygulaması yapmak, bütün öğrencileri de genel olarak bilgilendirmek gerekecek gibi görünüyor.



İstikrar lafazanlığı derdine düşenler sizce bu tedbirleri alırlar mı? Elektrik krizini ne kadar yönetebiliyorlarsa bu türden salgın krizlerini de o kadar iyi yöneteceklerdir diye düşünüyorum...”

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