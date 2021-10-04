Özersay: Meclisi toplayamamış olmaları malumun ilanıdır…

ads ads ads ads
04/10/2021

ads
ads
ads
Özersay: Meclisi toplayamamış olmaları malumun ilanıdır…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclis'inin nisaba takılarak, açılamamasını eleştirdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, "Bugün Meclis'i toplayamamış olmaları şaşırtıcı değildir, sadece malumun ilanıdır" dedi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

"Nisapta sorunumuz olacağını sanmıyorum", "26'ımız vardır" diye iki gündür açıklamalar yapan Sayın Saner'in koalisyon ortakları ve vekilleri konusunda doğru değerlendirme yapamadığı, vekillerin duruşlarını doğru okuyamadığı anlaşılıyor.

Aslında işin özü şu: Ruhunu teslim etmiş olan bir hükümet var ama kurultay yarışı nedeniyle kimse bu meftayı defnetmek istemiyor. Kurultaya hükümette girmek ya da kurultaya Başbakan olarak girmek için Meclis desteğini yitirmiş olan ölü hükümete canlı muamelesi yapmayı tercih ediyorlar. Bugün Meclis'i toplayamamış olmaları şaşırtıcı değildir, sadece malumun ilanıdır.

04/10/2021 18:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kudret özersat, hükümet
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.