Özersay: Meclis'in geldiği, getirildiği seviye bu maalesef

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özersay, sabah saatlerinde Meclis Genel Kurul kapılarının kilitlendiğini ve Başkanlık koltuğunun güvenliği için hükümetin iki vekili görevlendirdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özersay, “Sabah Meclis'te tedbir olarak Genel Kurul kapıları kilitlenmiş, Başkanlık koltuğu kapılmasın diye iki vekil görevlendirilmiş. Meclis'in geldiği, getirildiği seviye bu maalesef” ifadeleriyle durumu eleştirerek Meclis'in geldiği noktaya dikkat çekti.