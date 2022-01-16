Özersay: Memlekete sahip çıkmak için hükümette hizmete hazırız

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkenin ve insanların bu zor günlerde bir çok sıkıntıyla baş başa bırakıldığını belirterek, “Ülke ve insanımız ekonomi ve sağlık başta olmak üzere bir çok sorunla baş başa bırakıldı. Önemli olan, kriz ortamlarında insanı ve memleketi sahipsiz bırakmamaktır. Halkın Partisi dün olduğu gibi seçimden sonra da bu ülkeye sahip çıkmak ve insanımızın yaşadığı sıkıntıların aşılması için seçimden sonra şartlara bağlı olarak ülke yönetimindeki yerini alacaktır” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, milletvekili adayları ve partililer Mutluyaka, Mormenekşe, Yeniboğaziçi ve Tuzla’da broşür dağıttı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ev ev broşür dağıtan HP’lilere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi; adaylar parti politikaları konusunda vatandaşlara bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Halkın Partisi’nin 6 yıllık genç bir parti olduğunu belirten Özersay, “Eksiği yanlışı olmuştur belki ama yolsuzluğu, hukuksuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı, partizanlığı olmamıştır” diye konuştu.

Halkın Partisi olarak anlının akıyla bir yol yürüdüklerine dikkat çeken Özersay, bu devleti seven ve bu devlete inanan ve genç insanların katkı koyduğu bir parti olduklarını söyledi.

Özersay şunları kaydetti:

“Hükümetteyken de iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştık. Dediğim gibi, eksiğini ve yanlışını da kabul eden bir ekibiz. Seçimden sonra da, halka hükümette hizmet etmeye devam edecek olan bir siyasi partiyiz. Sadece kimin ne yaptığına değil, yapmasını önlediği yanlışları da dikkate alarak hükümette olduğu dönemde hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık yapılmasına da müsaade etmediği de dikkate alarak, genç insanların katkı koyup kendi yağlarında kendi ciğerlerini kavurmaya çalıştıklarını da dikkate alarak, bu topraklardan çıkan bir siyasi parti olduğu dikkate alarak önümüzdeki dönemde bu topraklara sahip çıkmak bu zor günleri atlatmak için siyaset yapmaya ülke yönetimine katkı koymaya devam edeceğiz.”

“GEREKEN ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ”

Özersay, ülkenin içinde bulunduğu şartların ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve turizmde cesur kararlar alınmasını zorunlu kıldığını, bunu yapabilecek ve koalisyon ortağına da yaptırabilecek tek siyasi partinin Halkın Partisi olduğunu vurguladı.

HP’nin hükümette olduğu dönemde sağlık krizini başarıyla yönetebildiklerini hatırlatan Özersay, “Bu krizi iyi yönetebildiğimiz için bu memlekette insanların ölmesine müsaade etmedik” dedi.

Pahalılığı önlemek için dört öneri ortaya koyduklarını, bunun da hükümet tarafından kopyalandığını bunun da tam uygulanmadığını söyleyen Özersay, nar ekşisi ve bisküviye fon indirimi uygulandığını, temel gıda ve temizlik ürünlerinde böyle bir uygulamaya gidilmemesini, denetimin de yapılmamasını eleştirdi.

Memleketin fakirleştiğini herkesin görmesi gerektiğini belirten Özersay, asgari ücretin en düşük kamu maaşıyla sabitlenmesi gerektiğine değindi. İşverene de sosyal sigorta prim desteği verilmesi gerektiğini belirtti. Özersay sözlerini şöyle sürdürdü:

“DAR GELİRLİLERİMİZİ ZAMLARA KARŞI KORUMAYA GELİYORUZ”

“Yurt dışından ithal edilen temel gıda ürünleri, temizlik ve çocuk bezi gibi ürünlerde gümrükler döviz üzerinden hesaplanıyor. Maliye bu döviz kurunu belli bir seviyede sabitlemeli. Ayrıca yine yurt dışından ithal edilen ürünlerde maliye çıplak ürün üzerinden vergi almıyor. Üzerine navlun, taşıma gibi maliyetler eklendikten sonra ürünleri vergilendiriyor. Bu da rafa geldiğinde pahalılığa neden oluyor. Memlekete giren tüm hammaddelerde vergi indirimine gidilmesi gerekiyor. Bu şekilde burada üretilen ürünlerin ucuzlamasını sağlayabiliriz. Yapılması gereken bir önemli nokta da bu kararlar alındıktan sonra raf fiyatları kontrol edilmeli. Vergi indirilmlerinin fiyatlara yansıyıp yansımadığı denetlenmeli.”

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16/01/2022 12:49