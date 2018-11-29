Özersay: Mevcut geçiş kapılarındaki sıkıntıların giderilmesi için çaba harcayacağız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve bazı bürokratlarla birlikte Beyarmudu ve Pile’yi ziyaret etti.

Özersay, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Hem geçişlerde zaman zaman yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yapılabilecekleri yerinde değerlendirdik, hem de bölgedeki vatandaşların sorunlarını ve görüşlerini dinledik. Geçişlere dair polisimizden bilgi edindik ve her iki yerleşim yerinde muhtarlarımızla da görüşüp önerilerini aldık.” dedi.

Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasını olumlu bulduklarını ve desteklediklerini kaydeden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, önümüzdeki dönemde mevcut geçiş kapılarındaki sıkıntıların aşılması ve vatandaşların gündelik hayatının kolaylaştırılmasına daha fazla odaklanılması gerektiğini vurguladı. Özersay, bu yönde çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.