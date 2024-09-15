Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, okulların açılışının bir hafta ertelenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özersay, “Utanın, tabi eğer becerebiliyorsanız” dedi. Özersay’ın paylaşımı şöyle: “Öğretmen atamalarını tamamlayamamışlar da onun için okulların açılışını ertelemişler, maşallah! Bu kadar aydır ne yapardınız?

Kurultay derdine düşüp ‘dıttırıdıt ya ya ya şa şa şa’, şakşakcılık değil mi? Eğitimi erteleyeceğinize o beytambal kurultayınızı ertelemek gelmedi aklınıza değil mi! Utanın, tabi eğer becerebiliyorsanız…”



