Özersay, okulların açılışının bir hafta ertelenmesine tepki gösterdi

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15/09/2024

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Özersay, okulların açılışının bir hafta ertelenmesine tepki gösterdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, okulların açılışının bir hafta ertelenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özersay, “Utanın, tabi eğer becerebiliyorsanız” dedi. Özersay’ın paylaşımı şöyle: “Öğretmen atamalarını tamamlayamamışlar da onun için okulların açılışını ertelemişler, maşallah! Bu kadar aydır ne yapardınız?

Kurultay derdine düşüp ‘dıttırıdıt ya ya ya şa şa şa’, şakşakcılık değil mi? Eğitimi erteleyeceğinize o beytambal kurultayınızı ertelemek gelmedi aklınıza değil mi!   Utanın, tabi eğer becerebiliyorsanız…”

 

15/09/2024 12:19
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TAGS: Özersay, okulların açılışının bir hafta ertelenmesine tepki gösterdi
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