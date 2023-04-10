Özersay: Olan memlekete oluyor…

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında, “Memleketimiz avuçlarınızın arasından kayıp gidiyor ve yarın çok geç olacak” dedi.

Özersay, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Olan memlekete oluyor…Sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar verilecek demiştik, hem kurumlarımızı hem değerlerimizi yitireceğiz dediğimiz şey tam da buydu işte. Maalesef anlamak istemediler, memleketimiz avuçlarınızın arasından kayıp gidiyor ve yarın çok geç olacak…”

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10/04/2023 22:01