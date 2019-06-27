Özersay: Önemli olan halkın ve devletin yararı

Hükümetin Kapalı Maraş konusundaki kararının ardından Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile iyi ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özersay, “özellikle kapalı Maraşla ilgili olarak yapılacak çalışmanın içeriğini hem bir miktar izah ettik hem de bu içerikle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Hassas olan yönleri değerlendirdik. Son derece verimli bir toplantı oldu” dedi.

Devletin çeşitli kademeleri arasında sağlıklı bir diyalog olması gerektiği düşüncesini dile getiren Özersay, diyaloğun ve karşılıklı görüş alışverişinin her konuda olması gerektiğini, bu yaklaşımın bundan sonra da sürdürüleceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “zaman zaman bazı tartışmalar oluyor bazı açıklamalar oluyor ama önemli olan ülkenin yararıdır. Toplumun beklentisi de bizim sağlıklı bir diyalog halinde ülke menfaatine çalışmamızdır. Gerek hükümet ve gerekse cumhurbaşkanlığı bu yönde çalışacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Devletin zirvesinde pozitif bir hava gördük” şeklinde bir hatırlatma üzerine ise Özersay şöyle dedi:

“ Bu bize verilen bir görevdir. Hepimize. Görevimizi olması gerektiği gibi yerine getireceğiz.”