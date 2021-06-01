Özersay: Özel soruşturmacı atayın

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümete Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak bir çağrı yaptı. Kudret Özersay, Kutlu Adalı cinayetinin tahkikatının Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak özel bir soruşturmacı tarafından yapılmasının daha sağlıklı olacağına dikkat çekti.

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

ÖZEL SORUŞTURMACI ATAYIN!

Hükümete Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak bir çağrı yaptık dün Meclis’te. Polis Teşkilatında niyet ne kadar iyi olursa olsun, mevcut emir komuta zinciri, disiplin, tayin ve terfi yapısı ve bağlı olduğu hiyerarşi dikkate alındığında ucu bir dönem Sivil Savunma Teşkilatı’nda görev yapmış olanlara da dokunabileceği için bu tahkikatın Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak ÖZEL BİR SORUŞTURMACI tarafından yapılması çok daha sağlıklı olacaktır. Ceza Muhakemeleri Usulü yasamıza göre Bakanlar Kurulu bu maksatla tecrübeli emekli bir savcıyı ya da polisi bu maksatla özel soruşturmacı olarak atayabilir. Geçtiğimiz iki hükümet döneminde Bakanlar Kurulu olarak aldığımız kararlarla Polis Teşkilatı içerisinde polisin polisi soruşturacağı durumlarda tahkikatın objektif, tarafsız ve daha güvenilir olabilmesi açısından bu türden özel soruşturmacılar atamıştık. Dün yaptığımız öneriyi ve gerekçelerini bu videodan izleyebilirsiniz. Faili meçhul bu cinayetin üzerine ciddiyetle gidilmesi az da olsa karanlıkların aydınlatılması açısından bir başlangıç olabilecektir.

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01/06/2021 11:21