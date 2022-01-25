Özersay: Parti içinde görüşme yaptıktan sonra görüşümüzü açıklayacağız

Halkın Partisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

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25/01/2022

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Özersay: Parti içinde görüşme yaptıktan sonra görüşümüzü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, meclise girmeye hak kazanan Yeniden Doğuş Partisi'nin ardından Halkın Partisi (HP) yetkililerini kabul etti.

Kabulde, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP Genel Sekreteri Gülşah Manavoğlu yer aldı.

Özersay görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, “Görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmede somut bir şey ortaya konulmadı. HP’nin yetkili kurulları toplanmaya yeni başladı. Bugün MYK yarın parti meclisi seçim değerlendirmesi yapılacak. Yetkili kurullarda değerlendirme yapıldıktan sonra hükümete girme veya girmeme konusunda açıklama yapabiliriz” dedi.

25/01/2022 11:59
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TAGS: Özersay, tatar, hükümet
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