Özersay: Patlama uçak ya da cephanelikle ilgili deği!

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Taşkent Güngör arasında meydana gelen patlama ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapt:

Askeri yetkililerimizden aldığım bilgiye göre bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter vb. bir hava aracı değildir. Şu anda olay yerinde asker, polis itfaiye inceleme yapıyor ve müdahalede bulunuyor, ben de ulaştırma bakanımızla birlikte olay yerine varmak üzereyim, bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz...