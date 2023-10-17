Özersay, Pile’de varılan uzlaşma konusunda değerlendirmelerde bulundu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Pile’de yaşanan tartışmalar ertesinde varılan uzlaşma konusunda değerlendirmelerde bulundu.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özersay yıllardır savunulan pek çok tezden geri adım atıldığı görüntüsü bulunduğuna dikkat çekerek “ucuz kahramanlık pahalıya mal oldu” dedi.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Pile’de varılan uzlaşma geçmişte savunulan pek çok önemli tezden geri adım atılarak elde edilmişe benziyor. Tartışmalı bölge kabul edilen yerlerde BM yetkisini ve hakimiyetini kabul etmekten, Pile’nin üst başında hakim konumda bulunan askeri takımımızla bağlantımızın koparılmasına, uzun vadede yeni mülkiyet ve yetki tartışmalarının yaşanacağı nur topu gibi yeni bir karma yerleşim yeri yaratılmasına ve 1960lı yıllarda olduğu gibi BM devriyesinin geri gelmesine varıncaya kadar garip bir takım düzenlemeler. BM Barış Gücünün misyonunu sona erdirmekten bahsedenlerin önce Taksim sahasında şimdi de Pile civarındaki egemenliği tartışmalı bölgelerde yetkiyi BM’ye devretmeyi kabul ettikleri bir döneme girdik. Özetle dozerlerle başlatılan ucuz kahramanlık günün sonunda pahalıya mal oldu.”