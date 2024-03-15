Özersay: Pişmanlık adı altında sahte diploma alanların affedilmesi hesabı mı yapılıyor?

Halkın PArtisi Başkanı Kudret Özersay, sahte diplomalarla ilgili bir paylaşı yaptı.

ÖZersay'ın paylaşımı şöyle:

Az önce Cumhurbaşkanı Tatar CANLI YAYINDA Cumhurbaşkanlığ'ndaki bir koruma polisinin DİPLOMASININ sahte olduğu iddiaları konusunda şu cümleleri kurdu: "Ben bir polisimizin böyle bir duruma düşmesini istemezdim! Kayıt olmuş ama DAHA SÜRESİ DOLMADAN diploma kendisİne İLETİLMİŞ!!! Keşke olmasaydı dedim! VEREN DE SUÇLU, ALAN DA! Şu anda soruşturuluyor! Bir şeyler söylüyor ama onun söyledikleri BENİ RAHATLATMAZ! O polis şu anda kızağa alınmadı AMA BİR SÜRE İZİNLİ GİBİ..."

Yorumu sizlere bırakıyorum... Sayın Tatar bir önemli şey daha söyledi: BU sahte diplomalarla ilgil bir PİŞMANLIK DÜZENLEMESİ yapılması ihtimalinden bahsederek bu şekilde diploma alanlar gelip kendileri pişmanlık bildirsinler ve o diplomalar iptal olsun ve yeni bir sistem kurulsun ifadelerini kullandı. Eğer burada düşünülen PİŞMANLIK adı altında bu suçu işleyenlerin ve o sahte diplomaları ALMAYI KABUL EDEREK BUNA ORTAK OLANLARIN bir çeşit AFFEDİLMESİ gibi bir şeyse bu KABUL EDİLEMEZ!!! Hukukun temel prensiplerinden birisidir: O fiilin işlendiği tarihte yürürlükteki yasaya göre o fiil suç teşkil ediyorsa siz sonradan yasal düzenleme yaoarak bunu geriye doğru değiştirip SUÇ OLMAKTAN ÇIKARAMAZSINIZ. Umarım "PİŞMANLIK" adı altında birilerini bu SAHTEKARLIK meselesinden KURTAMAK ve AF EDEREK KIYAK ÇEKMEYE kalkışmazlar! Buna İZİN VERMEYECEĞİZ!!! BU suçu işleyenler cezalarını çekmelidirler