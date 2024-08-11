Özersay: Planlama ve öngörü yoksa yönetmiyor sadece izliyorsunuz demektir

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileriyle hem esnafın hem de vatandaşların mağdur edildiğine dikkat çekerek “bu sıcaklarda ülkeye elektrik eziyeti yaşatıyorlar, insanlar gecenin karanlığında elektriksiz kalıp kan ter içinde uyanıyorlar. Sonra da çıkıp tüketim %50 arttı diye. Böyle bir şey olamaz, demek ki siz herhangi bir planlama yapmıyorsunuz, herhangi bir öngörünüz hesabınız kitabınız yok! Yönetmek demek birtakım şeyleri rakamlara bakarak önceden öngörmek ve tedbir almak demektir, ihtiyacı öngörüp elektrik arzını buna göre yapmanız gerekiyordu, yapmadınız ve Halka eziyet ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay açıklamasında “Elektrik kurumu yöneticisi olduğunu iddia edenler yaptıkları açıklamayla bu ülkenin insanını zehirlediklerini de açıkça itiraf ediyorlar. Bu nasıl bir sorumsuzluktur birisi bize açıklasın. Meşruiyeti olmayan atamayla göreve gelen bir gayrimeşru yapının her dönem başka bir bakanlığa bağladığı daha sonra da ihalesiz yakıt alımlarıyla rant paylaşımı yapacak şekilde Başbakanlığa bağladığı bir elektrik kurumu en basit ifadeyle batırılmaya çalışılıyor demektir. Çok planlı bir kötü niyetle karşı karşıyayız. O da bu kurumu batırmak ve kapatmaktır. Türkiye ile enterkonnekte elektrik ilişkisine girerek arz güvenliği sağlanacak olsa bile her hal ve şartta bu ülkenin kendi kurulu gücü olmak zorundadır. Oysa görevde bulunanlar elektrik üretim kapasitesi konusunda yatırım yapmayarak ve sürekli olarak kuruma ve halkın gözünde kurumun imajına da zarar vererek taş taş üstünde bırakmamaya yemin etmiş görünüyorlar” dedi.

“PLANLAMA VE ÖNGÖRÜ YOKSA YÖNETMİYOR SADECE İZLİYORSUNUZ DEMEKTİR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay açıklamasında bir yerde planlama ve öngörü yoksa orada yönetim yoktur demektir. Elektrik kurumu yöneticisi olarak atananlar da bu gayrimeşru hükümet gibi liyakatsiz bir görüntü çiziyorlar maalesef. Tüketim %50 arttı diyerek bu kesintileri haklı çıkarmaya ya da Halka yapılan eziyetin sorumluluğunu üzerlerinden atmaya çalışmaları kabul edilebilir bir şey değildir. Hesabınızı kitabınızı neden önceden yapmadınız. Olası tüketim artışını, nüfus, artan konut ve iş yeri sayısı ve benzeri unsurları dikkate alarak öngörmeniz ve elektrik arzı konusunda bir planlama yaparak hızlıca üretim kapasitenizi artırmak için yatırım yapmanız gerekirdi. Ancak maalesef belli ki yönetmemeyi, yönetmeyerek insanların bu kuruma kızmasını, yeter artık satın gitsin demesini istiyorsunuz. Bütün strateji budur çok belli. Elektrik arzı konusunda büyük oranda bir özelleştirme zaten yürürlüktedir ancak sizin hedefiniz belli ki ülkenin kendi elektrik üretim kapasitesini de elden çıkarmaktır. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.