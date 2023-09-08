Özersay: Polis soruşturma başlattı, ifade verdik!

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08/09/2023

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Özersay: Polis soruşturma başlattı, ifade verdik!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasi baskı altında vergi ayrıcalığı sağlanması iddialarıyla ilgili olarak Polis'e yaptıkları şikayet dilekçesinin ardından başlatılan soruşturmada ifade verdi. Bugün yaşanan gelişmeyi paylaşan Özersay, Polis teşkilatının konuya ciddiyetle yaklaşarak derhal incelemeye başladığını belirtti. Devletin zarara uğratılmasına yol açan, halkın parasını kişisel ya da siyasi çıkarları için kullananların ve bu tür yozlaşmanın karşısında durma kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.

08/09/2023 13:20
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TAGS: kudret özersay, haber, kıbrıs
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