Özersay, Polis ve Maliye Bakanlığı’nı Gazimağusa limanından ülkeye sokulmak istenen dövizle ilgili bilgi vermeye çağırdı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, geçtiğimiz gün Gazimağusa Limanı’nda "yasa dışı yollardan ülkeye sokulmak istenen büyük miktardaki dövizle" ilgili devam eden soruşturma hakkında kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.

Özersay, “Soruşturmanın selametini engellemeyecek şekilde bir bilgilendirme yapılması demokratik hukuk devletlerinde olmazsa olmazdır” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, ülkede hak edilmeden elde edilen ve ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara neden olan "kara para" hareketleriyle ilgili uyarılarda bulunarak, Polis Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

HP Genel Başkanı Özersay ülkede konut ve araba fiyatlarının da aşırı artışına, orta sınıfla dar gelirli vatandaşların alım gücünün daha da azalmasına neden olan ekonomik çürümenin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Özersay, Gazimağusa Limanı’na gelen bir gemide büyük miktarda döviz ele geçirildiği bilgisini aldıklarını, bu konuda Mali Polisin devrede olduğu haberlerinin geldiğini savunarak, ülkede ciddi bir kara para dolaşımının olduğunu ileri sürdü.

Özersay’ın konuyla ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Bugün bize ulaşan bir bilgiye göre Gazimağusa limanına gelen bir gemideki araç içerisinde birkaç milyon Sterlin bulunmuş, anlaşılan Mali Polis de devrede. Para-Kambiyo’nun bağlı bulunduğu Maliye Bakanlığı’nın ve Polis Basın Subaylığının soruşturmanın selametini engellemeyecek şekilde bu konularda kamuoyunu bilgi vermesi gerektiği aşikârdır. Demokratik hukuk devletlerinde süreçler bu şekilde ilerler.

‘Paranın karası beyazı kirlisi temizi yoktur’ diyenlere bu türden para operasyonlarıyla birlikte mafyanın ve çeşit türlü çetelerin de ülkeye aktığını, kısa yoldan hak etmeden birden bire zengin olanların yarattığı sosyolojik sorunları, hatta trafikte kural tanımayan tahakkümcü kendini beğenmiş hallerini, bu türden para hareketleri sonucunda gerek konut gerekse taşıt ve benzeri diğer temel ihtiyaçların normalin çok üzerinde aşırı pahalılaşmasında çok önemli bir rolü ve etkisi olduğunu ama belki de hepsinden önemlisi ahlaki olarak organ nakli, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve insan ticareti gibi yollarla bu paranın elde edildiğini hatırlatmak isterim.

Yaşadığımız memleketi tanıyamaz hale gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de maalesef budur ama bunu görmek istemeyenler var. Yaşadığımız toplumsal ahlaki çöküntünün çok sayıda farklı sebepleri arasında maalesef birilerinin hak etmeden kısa yoldan zenginleşmesine imkân sağlayan kara para da var. Bu konu yakında başımıza daha başka sorunlar da açacak o nedenle kara paraya karşı planlı ve kapsamlı bir mücadele şarttır.”