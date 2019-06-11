Özersay: Protokol için uzatma veya 6 aylık geçici protokol!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını saat 15.30 sıralarında tamamladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Kudret Özersay, halkı bilgilendirmek için kamuoyuna açıklamalar yaptıklarını dile getirdi.

Görüşme ertesinde yaptığı açıklamada protokol konusunda formül arayışında olduklarını söylediklerini anımsatan Özersay, birkaç farklı çıkış yolu olabileceğinden bahsettiğini kaydetti.

Bunlardan birinin geçen yıl sona eren 3 yıllık protokolün uzatılması, diğerinin önümüzdeki 6 ayı kapsayacak geçici bir protokol yapmak olduğunu dile getiren Özersay, bunlardan hangisinin yapılacağının kararlaştırılmadığını bu nedenle henüz iki tarafın üstleneceği taahhütlerin netleşmediğini söyledi.

Özersay, TC’nin üstlenmesi muhtemel taahhütleri arasında savunma harcamaları, altyapı rakamları gibi rakamlar olduğunu ancak bununla ilgili netleşmiş rakamlar olmadığını dile getirdi.

“YAPAMAYACAĞIMIZ BİR TAAHHÜDÜN ALTINA GİRMEK İSTEMEYİZ”

Yapamayacakları bir taahhüdün altına girmek istemediklerini söyleyen Özersay, daha önceki hükümet noktasında yapılan çalışmanın esas alınacağını ve kullanılacağını kaydetti.

Çalışmadan Maliye Bakanı’nın tabi ki haberi olduğunu söyleyen Özersay, önceki hükümet döneminde bürokratlar tarafından bir emek konularak çalışma yapıldığını, bu nedenle de çalışmanın gerçekleştirilebilir olan taahhütler halinde olan kısımlarının yapılacağını belirtti.

İstanbul’daki toplantının, Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz bölgesi bağlamında yararlı olduğunu dile getiren Özersay, ekonomik işbirliği protokolünün sonuçlanabilmesi için belli bir olgunlaşmaya ulaşması gerektiğini söyledi.

Daha önceki metinin belli bir olgunluğa geldiğini fakat imza aşamasına gelmediğini söyleyen Özersay, protokol metninin daha detaylı çalışılıp sonuçlanacağını kaydetti.

Elektrik santral ihalesinin Türkiye’de çıkılmasının doğru olmadığını dile getiren Özersay, önceki hükümet döneminde alınan ihale kararının geçerli olduğunu söyledi.

“ÖNCEKİ HÜKÜMETİN MALİ POLİTİKALARI TC’YE GÜVEN VERMEDİ”

Özersay, ayrıca önceki hükümetin mali politikaları bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’nde güven vermediğini düşündüğü de kaydetti.

Meclis’te güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular ele alındı ve oturum sona erdi.

Meclis Genel Kurulu sonraki oturumunu 17 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.