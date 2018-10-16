Özersay: Rapor gerçekçi

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in sunduğu raporun gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme olduğunu belirtti.

Özersay, raporda müzakerelerin başlayabilmesi için önce tarafların temel konularda neyi anlaşıp anlaşmadıklarını netleştirecek şekilde bir diyaloğa işaret edildiğini kaydederek “müzakerelere kaldığı yerden devam edin” yaklaşımı yerine müzakereye geçebilmek için önce nasıl bir müzakere olacağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerekliliğine işaret edilmiş olmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Özersay, “müzakere aşamasına geçmeden önce yeni ve yaratıcı fikirlerle tarafların anlaşarak birlikte tasarlayacakları ortak gelecek konusunda kendi aralarında uzlaşmaları ihtiyacına da vurgu yapılmıştır. Genel Sekreter "anlaşacak olan sizlersiniz, neyi anlaşıp neyi anlaşmadığınızı önce bir netleştirmelisiniz, ben kendimi sizin yerinize koyamam" demektedir” ifadelerini kullandı. Özersay, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununu belirli kalıplar içerisine hapsetmekten kaçınmış olmasının olumlu olduğunu belirtti.