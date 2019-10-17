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Özersay: Rapor inceleniyor, gereken yapılacak

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17/10/2019

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Özersay: Rapor inceleniyor, gereken yapılacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile ilgili hazırladığı raporun bakanlıkları tarafından incelendiğini belirtti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, iddiaların kendilerinin bakanlık döneminde olmadığına dikkat çekerek “gereken yapılacaktır” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Ombudsman tarafından Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Bakanlığımıza bağlanmadan önceki dönemde yaptığı faaliyetleri konu alan raporunu incelemeye almış bulunuyoruz.

Burada yer alan bulgular çerçevesinde kısa süre sonra gerekli açıklamayı yaparak adımları da atacağız.

Evet iddialar benim görevi devralmamdan önceki döneme aittir ancak bunların üzerine gidip gereğini yapmak da halka karşı sorumluluğumdur.

En geç hafta başına bu konuda kamuoyuna bilgi vereceğim.

17/10/2019 18:40
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TAGS: Özersay: Rapor inceleniyor, gereken yapılacak, haber, kıbrıs,
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