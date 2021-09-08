Özersay: Rum gençlerinin gözünde “kötü Türkiye” algısı değişsin istemiyorlar

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı'nın, bazı İngilizce öğretmenlerine gönderdiği e-posta ile öğrencilere okutulan bir kitaptan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kısmın çıkarılması iddiası hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Kudret Özersay, Rum tarafında bazı kesimlerin, öğrencilerin Türkiye’ye dair iyi bir şey, güzel bir şey olabileceğini öğrenmesini pek istenmediğini vurgulayarak "Rum gençliğinin gözünde olumsuz, “kötü Türkiye” algısı değişsin istemiyorlar."dedi

Özersay açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Rum eğitim bakanlığı, bazı İngilizce öğretmenlerine gönderdiği e-posta ile öğrencilere okutulan bir kitaptan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kısmın çıkarılmasını (iddiaya göre o bölümün yırtılıp kitaptan çıkarılmasını) talep etmiş. Oxford Discover Futures’de “Türkiye’nin muhteşem kahramanı” başlıklı bir yazı. Rum Öğretmenler Sendikası bu konuda bazı öğretmenlerden şikayetler almış, konu tartışılıyor.

Belli ki Rum tarafında bazı kesimler öğrencilerin Türkiye’ye dair iyi bir şey, güzel bir şey olabileceğini öğrenmesini pek istemiyor. Rum gençliğinin Gözünde olumsuz, “kötü Türkiye” algısı değişsin istemiyor. Dünyanın en saygın yayın kuruluşlarına manşet olmuş, dünya tarihi kitaplarına herkesin takdir ettiği modern, aydın bir lider olarak geçmiş olan Atatürk’e dair yazıyı okullarda okutmayarak ne bu lideri ve başardıklarını, ne de Türkiye’nin bu en güzel ve en aydınlık yüzünü gizleyebilirsiniz…

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08/09/2021 09:19