Özersay, Rum Müzakereci Mavroyannis ile Görüştü

Özersay, dönüş yolunda sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde adada olacağını ve Cumhuriyet Meclisi açılışına katılacağını kaydetti. Özersay, "Memlekete dönüş için bugün yola çıktık, şu anda uçakta Atlantik okyanusu üzerindeyiz. Yarın açılacak olan Cumhuriyet Meclisi genel kurul toplantısına bir aksilik olmazsa yetişebileceğim ve sabah itibariyle New York’takinden sonra bu kez Kıbrıs’taki görevimin başında olacağım." ifadesini kullandı.

MAVROYANNİS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York'ta Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile de gayrı resmi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Özersay, "New York’ta çok sayıda resmi görüşmenin yanında Müzakereci olduğum dönemde uzun saatler mesai yaptığım Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile de bir araya gelip bir kahve içme ve samimiyetle farklı konularda sohbet etme imkanı buldum. Koşuşturma içinde onu yazmayı unutmuşum." mesajını paylaştı.