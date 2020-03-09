Özersay: Rum tarafı bizimle paylaşmayı içine sindiremiyor

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum liderliğinin kapıları kapatma kararının Kıbrıs Türk ekonomisine zarar verme girişimi olduğunu belirtti.

Kudret Özersay, sosyal medya hesabından “tek yanlı kararla kapatılan sınır kapıları” ile ilgili paylaşımda bulundu.

Özersay paylaşımında, “BM hiç boşuna Rum liderliğinin ayıbını örtmeye çalışmasın, her şey gün gibi ortadadır. Bu sabah itibariyle Lokmacı kapısını bizim de geçişe kapatmamızı ve Rumların yanlışına ortak olmamızı dahi denemiş olmaları bir başka ayıplarıdır” ifadelerine yer verdi.

BM en azından şu an itibariyle kendi yetkisinde olan noktaya geri çekilmiştir” diyen Özersay, kimsenin durumu fırsat bilerek, suları bulandıramayacağını kaydetti.

Rum liderliğinin kapıları kapatma kararının Kıbrıs Türk ekonomisine zarar verme girişimi olduğunu belirten Özersay, paylaşımında, “bizimle paylaşmayı içine sindiremiyor olduğunun en somut delilidir” ifadelerine yer verdi.

BRT

09/03/2020 13:27