Özersay: Rum Yönetimi uluslararası camiada kendini rezil etti

Mecliste konuşan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da İdlib’de şehit düşen askerlere, Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediklerini belirterek, KKTC hükümeti olarak Türkiye’nin yanında olduklarını kaydetti.

Özersay, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kapılar konusunda tek taraflı attığı adımın ciddiyetten yoksun, keyfi ve ilişkileri zedeleyen bir nitelikte olduğunu vurgulayarak, bu adımın neden atıldığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bunun, Kıbrıs Türk tarafının ekonomik anlamda nefes alışını engellemek adına atıldığı görüşünü dile getiren Özersay, Rum tarafının uygulama kodu altında Yeşil Hat Tüzüğü’nde bir kısıtlamaya gittiğini anımsatarak, Kıbrıs Türklerinin ekonomik anlamda boğazını tıkayarak, hastalık kisvesi altında hayata geçirilmeye çalışılan bir tedbir niteliğinde olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özersay, güneyde bulunan yabancı misyon şefleri ile temasa geçerek, uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu vurguladıklarını kaydetti.

AB yetkililerine de konu hakkında mektuplar gönderdiklerini ifade eden Özersay, Kıbrıs Rum Liderliğinin koronavirüs vaka veya şüpheli sayısı itibarıyla daha riskli durumdayken, Kuzey Kıbrıs’ı hedef göstererek, uluslararası camiada kendini rezil ettiğini söyledi.

Diyalog ve yerleşmiş bir uygulamanın gerekliliğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Rum Yönetiminin çok yakın bir zamanda geri adım atmak zorunda kalacağını vurguladı.

02/03/2020 15:25