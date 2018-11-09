Özersay: Rumların tutumu iyiye değil kötüye gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlık bünyesinde hizmet veren meslek memurlarına yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlık Uğur Umar Konferans Salonu’nda dün gerçekleşen toplantıda, Bakan Özersay, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in son açıklaması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin yayımladığı Kıbrıs Raporu’nun değerlendirilmesi, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa yönelik tutumu, KKTC ile TC arasındaki ilişkiler ile ihtiyaç duyulabilecek yeni işbirlikleri ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün adadaki varlığı konularında meslek memurlarını bilgilendirerek personelin sorularını yanıtladı.

Diğer konular yanında, son derece talihsiz olarak nitelediği Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in son açıklamasında yer alan, Kıbrıslı Türklerin, bir anlaşmayla oluşacak Federal Hükümetin işleyişinde her konuda söz söyleme hakkının olmasına gerek olmadığı, sadece kendilerini ilgilendiren yaşamsal konularda söz haklarının olmasının yeterli olacağı söyleminin özellikle altını çizen Özersay, burada önemli olanın aslında bu yaşamsal konuların nasıl ve kim tarafından belirleneceği hususu olduğunu ifade etti.

Bakan Özersay, bu söylemin Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle gücü ve zenginliği paylaşmak istemediğini bir kez daha ortaya koyduğunu ve Anastasiadis’in bir adım daha ileriye giderek Federal Hükümetin kendilerine ait olacağı ön kabulüyle bir çözüm düşündüğünün ifşaatı olduğunu ifade etti. Bakan Özersay konuşmasında, anlamlı müzakere edebilmek için Rum tarafından beklenen zihniyet değişiminin ne yazık ki iyiye doğru değil daha da geriye doğru değiştiğini, bunun da ilgili uluslararası aktörlerin dikkatinden kaçmadığını ifade etti.