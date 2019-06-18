Özersay, Sabah 8.15’de HK Web TV’nin konuğu

Bakanlar Kurulu sırasında yaptığı açıklamalarla, Anastasiadis görüşmesi, Maraş Açılımı, Maronit Açılımı, Geçitkale Havaalanı’nın yeni statüsü gibi konulara değinen Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir anda gündeme oturdu.

Özersay, tüm bu konularla ilgili, yarın sabah 8.10- 9.00 saatleri arasında Haber Kıbrıs Web TV’nin özel yayınına konuk olacak.

Özersay’ın Saat 09.00’daki büyükelçilerle randevusu nedeniyle Özel Yayın saat 08.10’da başlayacak.

Dışişleri Bakanlığı Bahçesi’nden yapılacak canlı yayında Özersay, deneyimli Gazeteciler Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayacak...

Yaklaşık 45 dakika sürecek özel röportajın ardından, Tümerkan ve Ekmekçi gündemi değerlendirecek.

Özersay’ın sıcak konularla ilgili ilk kez konuşacağı özel yayın, Haber Kıbrıs Web TV Facebook; YouTube ve Twitter sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.