Özersay: Sağlık Bakanı hala istifa etmeyecek mi?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, komite görüşmelerinde konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin, Sağlık Bakanına “basın açıklaması yapmayın” şeklinde bir şey söylemediklerini belirtmesi üzerine açıklama yaptı.

Özersay, Sağlık Bakanı’nın, Polis Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarının aksini iddia etmesi durumunda derhal kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Özersay, Sağlık Bakanı’nın olayla ilgili bilgi vermemelerini, açıklama yapmamalarını polisin kendilerinden istediği yönünde bir bahane ortaya attığını belirtti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Alkollü mama skandalının hemen ardından aynı gün yaptığımız açıklamada ve canlı yayınlarda Sağlık Bakanı’nın OLAYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEMELERİNİ, AÇIKLAMA YAPMAMALARINI POLİSİN KENDİLERNDEN istediği yönünde bir BAHANE ortaya attığını, oysa polisin böyle bir şey yapmış OLAMAYACAĞINI yaptıysa bile bunun Bakanlığın ailelere BİLGİ VERMEMİŞ olmasını HAKLI ÇIKARMAYACAĞINI vurgulamıştık.

Bugün Polis Genel Müdürü’nün Meclis bütçe görüşmeleri sırasında bir soruya “BİZ SAĞLIK BAKANINA AÇIKLAMA YAPMAYIN ya da AİLELERE BİLGİ VERMEYİN DEMEDİK” demiş!

1) Polis Genel Müdürü doğruyu söylüyorsa şimdiye kadar en az on defa istifa etmesi gereken Sağlık Bakanı bu konuda ilk basın açıklamasında yalan söylemiş durumuna düşer ve İSTİFASI GEREKİR;

2) Sağlık Bakanı Polis Genel Müdürü’nün doğruyu söylemediğini iddia ediyorsa çıkıp DERHAL AÇIKLAMA YAPMASI gerekir!

3) Polis Genel Müdürlüğü 28 Ekim tarihinde Sağlık Bakanı basın önünde topu Polise atan ve POLİS BÖYLE YAPMAMI İSTEDİ diyen Sağlık Bakanının DOĞRU SÖYLEMEDİĞİNİ açıklamak için NEDEN BİR AY BEKLEDİĞİNİ açıklamalıdır. Polis Bakanı korumaya mı çalıştı?

Bu sorular ve dahası yanıt beklemektedir ve gerektirmektedir