Özersay: Sahada denge sağlanmaya başlandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik, artık ‘kapalı’ kelimesini oradan kaldıracağız” dedi.

Kıbrıs sorunu konusunda yeni fikirlerin tartışılması gerektiğini sadece Kıbrıs’ta değil uluslararası platformlarda yapılan görüşmelerde de anlattıklarını dile getiren Özersay, İtalyan enerji şirketi ENI’nin en üst yetkilisinin “Eğer bir gerginliğe neden olacaksa ben bu bölgede kazı yapmayacağım” dediğine işaret ederek bunun gerek KKTC gerek TC hükümetinin kararlı duruşu ve caydırıcı istikrarlı dış politikasıyla ortaya çıkan bir gelişme olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleri, belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına dün akşam Güzelyurt’la devam etti.

Güzelyurt AKM’de yer alan, hükümet icraatlarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı toplantıda bölge halkının görüş ve önerileri de alındı.

“KKTC’NİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GÜZELYURT…”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konuşmasına “KKTC’nin ayrılmaz bir parçası olan Güzelyurt’ta sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diyerek başladı.

Özellikle dış politikada çok daha güçlü tezler ortaya atabilmek için bir uyuma ihtiyaç olduğuna işaret eden Özersay, özellikle Kıbrıs meselesiyle ilgili Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında ortak vizyon olmasa da UBP-HP arasında ortak vizyon bulunduğunu ve güçlerinin bu uyumdan geldiğini ifade etti.

“KIBRIS SORUNU KONUSUNDA YENİ FİKİRLER TARTIŞILMALI”

Kıbrıs sorunu konusunda yeni fikirlerin tartışılması gerektiğini sadece Kıbrıs’ta değil uluslararası platformlarda yapılan görüşmelerde de anlattıklarını dile getiren Özersay, bunları hiç çekinmeden söylediklerini ve detaylandırarak anlattıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün önünde şu anda bir fırsat penceresi açıldığını dile getiren Kudret Özersay, “Böyle güçlü bir koalisyon hükümeti bu konuda yeni fikirlerle bu fırsat penceresini değerlendirecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“DOĞAL GAZDA ÖYLE BİR POLİTİKA ORTAYA KOYDUK Kİ ARTIK FİİLİYATTA VE SAHADA DENGE SAĞLANMAYA BAŞLANDI”

Dün doğal gaz konusunda önemli bir gelişme yaşandığını kaydeden Özersay “Türkiye ile birlikte, stratejik ortağımız olan müttefiğimiz olan, her zaman yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte doğal gazda öyle bir politika ortaya koyduk ki artık fiiliyatta ve sahada denge sağlanmaya başlandı” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’yle birlikte, sadece açıklama yapıp karşı tarafın söylediklerini protesto eden bir tavır yerine örneğin eğer sismik araştırma yapıyorsa sismik araştırma yapan, saha ilan ediyor lisans veriyorsa lisans veren ama aynı zamanda kazı yaptırabilin bir pozisyona geldiğini dile getirdi.

İtalyan enerji şirketi ENI’nin en üst yetkilisinin “Eğer bir gerginliğe neden olacaksa ben bu bölgede kazı yapmayacağım” dediğine işaret eden Özersay, bunun gerek KKTC gerek TC hükümetinin kararlı duruşu ve caydırıcı istikrarlı dış politikasıyla ortaya çıkan bir gelişme olduğunu kaydetti.

Özersay “Dilerim ki diğer doğal gaz şirketleri de bu mesajı Kıbrıs Rum tarafına versin; bu bölgede Kıbrıs Türkü’nü yok sayarak bizim haklarımızı gasp ederek kimsenin hiçbir adım atamayacağını Kıbrıs Rum tarafına hatırlatsınlar” dedi.

“MARAŞ... BİR GERÇEK VAR...”

Kapalı Maraş konusuna da değinen Özersay, “Bir gerçek var, biz artık bu statükonun aynen devamına izin vermek istemiyoruz” dedi.

Özersay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 35 yıl sonra yeniden gidip oradan bir açıklama çıkartıp bu açıklamayla sevinen Rum tarafının belki rahat olduğunu ancak kendi vatandaşlarının Kapalı Maraş’la ilgili elde edebileceği hakları önlemeye çalışan bir duruş sergilediğini kaydetti.

“KKTC HÜKÜMETİ OLARAK BİZ KAPALI MARAŞ’IN ADINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİK, ARTIK KAPALI KELİMESİNİ ORADAN KALDIRACAĞIZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “KKTC hükümeti olarak biz Kapalı Maraş’ın adını değiştirmeye karar verdik, artık kapalı kelimesini oradan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

11/10/2019 11:30